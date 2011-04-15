Повтор! ВВП РФ в 2018 году вырос на 2.3%

ВВП РФ в 2018 году, по первой оценке, вырос на 2.3% до 103626.6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Индекс-дефлятор ВВП за 2018 год по отношению к ценам 2017 года составил 110%.





"AK&M" от 05.02.2019