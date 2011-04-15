Банк России опубликовал рекомендации IOSCO для содействия в обеспечении качества внешнего аудита. Как говорится в сообщении ЦБ, доклад Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) о надлежащих практиках в деятельности комитетов по аудиту направлен на обеспечение высокого качества аудита в публичных компаниях и повышение доверия участников рынка к содержащейся в финансовой отчетности информации.



В документе описываются лучшие практики, которые могут быть приняты во внимание комитетом по аудиту при вынесении рекомендаций о назначении аудитора, оценке потенциальных и действующих аудиторов, определении размера вознаграждения аудитора, содействии процессу аудита.



Несмотря на то, что итоговая ответственность за аудит лежит на проводящем его аудиторе, комитет по аудиту обязан содействовать проведению качественного аудита, повышая тем самым уверенность в качестве информации, раскрываемой в отчетности публичных компаний.



Банк России уделяет большое внимание совершенствованию практик корпоративного управления в российских публичных компаниях и полагает, что рекомендации помогут акционерным обществам эффективно выстраивать систему взаимодействия комитетов по аудиту с внешним аудитором.



В свою очередь Банк России в 2019 году планирует выпустить рекомендации публичным акционерным обществам по организации системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, по работе комитетов по аудиту, в том числе в части взаимодействия с внешним аудитором.



Согласно принятым в закон "Об акционерных обществах" поправкам, у совета директоров (наблюдательного совета) публичного акционерного общества с 1 июля 2020 года возникает обязанность формировать комитеты по аудиту.





"AK&M" от 05.02.2019