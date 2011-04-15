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05/02/2019
10:38

Внешний фон на начало торгов нейтральный

Внешний фон на начало торгов нейтральный. За океаном американским индексам почти удалось пробиться вверх через локальные, но сильные сопротивления и теперь шансы на продолжение подъёма возрастают, важно только закрепиться сегодня. В Азии Япония в небольшом минусе, остальные площадки региона в массе своей закрыты в связи с празднованием Нового года. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина.

Доходность по американским десятилеткам начала медленно двигаться вверх и находится на уровне 2.72%.

Товарные рынки без больших изменений. Нефть торгуется немного ниже $63 за баррель Brent - хоть волатильность и возросла, но движение в узком коридоре продолжается и вчера утром мы видели откат от его верхней границы. Также после последней просадки немного поднимаются драгметаллы. Промышленные металлы в плюсе, никель слегка откатывается после мощного вчерашнего рывка вверх. Продовольствие в смешанной динамике, изменения небольшие.


"AK&M" от 05.02.2019
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