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05/02/2019
10:03

Нефть после волатильного дня смогла выйти в плюс

Нефть марки Brent в понедельник после волатильного дня смогла выйти в плюс и закрыть день на уровне $62.72 за баррель. Дневной минимум при этом составил $61.27. Распродажи на нефтяном рынке были обусловлены выходом слабых данных по состоянию сектора услуг Китая. Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика Amarkets Артема Деева.

В частности, общий индекс деловой активности в декабре снизился до 50.9 с 52.2, что очень близко к границе 50, отделяющей рост от спада. Слабая китайская статистика заставляет трейдеров дисконтировать в стоимость нефти премию за риск в связи с потенциалом еще большего замедления мирового экономического роста. Однако, влияние Китая на общее состояние рынка нефти лучше оценивать с позиции долгосрочного воздействия.

Краткосрочно фундаментальный фон по большей части остается поддерживающим. Среди основных факторов роста можно выделить: сокращение добычи нефти ОПЕК +, санкции США против экспорта венесуэльской нефти и снижение количества работающих буровых установок в США.

По итогам января ОПЕК снизило производство нефти на 890 тыс. баррелей в сутки - рекордную с января 2016 года величину. Около 40% сокращения пришлось на Саудовскую Аравию. Еще в ноябре королевство добывало 11 млн баррелей в день, а в январе уже уменьшило добычу на 350 тыс. баррелей в день.

Кроме того, Baker Hughes сообщила в пятницу, что на прошлой неделе количество нефтяных буровых в США сократилось на 15, в результате чего общее количество активных нефтяных вышек в штатах достигло 847. Эта новость добавила и без того позитивных настроений рынку. Учитывая сказанное, "длинные" позиции по нефти по-прежнему в приоритете.


"AK&M" от 05.02.2019
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