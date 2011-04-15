Банк России 1 февраля приобрёл валюту для Минфина на 18.5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.



Всего с 15 января по 6 февраля Минфин намерен купить валюту на 265.8 млрд руб. Ежедневный объем покупки должен составить 15.6 млрд руб.



Напомним, Банк России 15 января 2019 года возобновил покупку валюты для Минфина после длительного перерыва.



Ранее, 23 августа 2018 года, покупка валюты была приостановлена в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.





"AK&M" от 05.02.2019