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05/02/2019
13:24

Кабмин определил порядок финансирования оказания частными медицинскими организациями высокотехнологичной медицинской помощи

Правительство РФ определило порядок финансирования оказания частными медицинскими организациями высокотехнологичной медицинской помощи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Субсидии будут предоставляться на основании соглашения между частной медицинской организацией и Минздравом. Утверждена также методика определения размера субсидии. Размер субсидии будет рассчитываться на основании общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренного в бюджете ФОМС на эти цели, показателей плановых объёмов ВМП, средних нормативов финансовых затрат на единицу объёма медицинской помощи, доли заработной платы в структуре среднего норматива затрат на единицу объёма медицинской помощи, коэффициента уровня среднемесячной заработной платы в субъекте Федерации.

В соответствии с законодательством, высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая гражданам медицинскими организациями частной системы здравоохранения, финансируется в порядке, установленном Правительством России. Эта норма вступила в силу с 1 января 2019 года.


"AK&M" от 05.02.2019
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