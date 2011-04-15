Кабмин определил порядок финансирования оказания частными медицинскими организациями высокотехнологичной медицинской помощи

Правительство РФ определило порядок финансирования оказания частными медицинскими организациями высокотехнологичной медицинской помощи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Субсидии будут предоставляться на основании соглашения между частной медицинской организацией и Минздравом. Утверждена также методика определения размера субсидии. Размер субсидии будет рассчитываться на основании общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренного в бюджете ФОМС на эти цели, показателей плановых объёмов ВМП, средних нормативов финансовых затрат на единицу объёма медицинской помощи, доли заработной платы в структуре среднего норматива затрат на единицу объёма медицинской помощи, коэффициента уровня среднемесячной заработной платы в субъекте Федерации.



В соответствии с законодательством, высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая гражданам медицинскими организациями частной системы здравоохранения, финансируется в порядке, установленном Правительством России. Эта норма вступила в силу с 1 января 2019 года.





"AK&M" от 05.02.2019