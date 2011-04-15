В ГД и СФ создадут согласительную комиссию по закону об упрощении процедуры банкротства граждан

В Госдуме и Совете Федерации создадут согласительную комиссию по закону об упрощении процедуры банкротства граждан. Соответствующее постановление приняла Госдума, говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Напомним, при обсуждении закона в Совете Федерации Минэкономразвития предложило отклонить документ из-за изменения позиции Правительства РФ. СФ учёл это мнение, принял закон к рассмотрению, поручив профильному комитету провести дополнительные консультации. За это время от Правительства РФ поступил новый отзыв, в который был включен ряд замечаний. С учётом этого Совет Федерации 16 января 2019 года отклонил закон и предложил Госдуме создать согласительную комиссию.



Ранее, 19 декабря 2018 года, Госдума приняла закон в третьем чтении. Закон, в частности, разрешал проводить процедуру банкротства в отношении гражданина даже при отсутствии у него имущества.







"AK&M" от 05.02.2019