ЦБ РФ установил официальный курс евро на 6 февраля в размере 74.9127 руб. против 75.0565 руб. на 5 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



05.02.19 - 75.0565 руб.

02.02.19 - 75.1480 руб.

01.02.19 - 75.2006 руб.

31.01.19 - 75.5706 руб.

30.01.19 - 75.8811 руб.

































































































































































"AK&M" от 05.02.2019