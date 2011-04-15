Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 6 февраля

Банк России установил на 6 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.5179

1 Азербайджанский манат 38.6496

100 Армянских драмов 13.4708

1 Белорусский рубль 30.3983

1 Болгарский лев 38.2639

1 Бразильский реал 17.8726

100 Венгерских форинтов 23.5686

1000 Вон Республики Корея 58.6286

10 Гонконгских долларов 83.5786

1 Датская крона 10.0260

1 Доллар США 65.5691

1 Евро 74.9127

100 Индийских рупий 91.3919

100 Казахстанских тенге 17.3243

1 Канадский доллар 49.9879

100 Киргизских сомов 93.8713

10 Китайских юаней 97.2143

10 Молдавских леев 38.4006

1 Новый туркменский манат 18.7608

10 Норвежских крон 77.3503

1 Польский злотый 17.4674

1 Румынский лей 15.7686

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.5417

1 Сингапурский доллар 48.4907

10 Таджикских сомони 69.4956

1 Турецкая лира 12.6208

10000 Узбекских сумов 78.0442

10 Украинских гривен 24.1032

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.4693

10 Чешских крон 29.1308

10 Шведских крон 71.8062

1 Швейцарский франк 65.5757

10 Южноафриканских рэндов 48.8906

100 Японских иен 59.6544

"AK&M" от 05.02.2019