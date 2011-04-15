Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 6 февраля

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Банк России установил на 6 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.5179
1 Азербайджанский манат 38.6496
100 Армянских драмов 13.4708
1 Белорусский рубль 30.3983
1 Болгарский лев 38.2639
1 Бразильский реал 17.8726
100 Венгерских форинтов 23.5686
1000 Вон Республики Корея 58.6286
10 Гонконгских долларов 83.5786
1 Датская крона 10.0260
1 Доллар США 65.5691
1 Евро 74.9127
100 Индийских рупий 91.3919
100 Казахстанских тенге 17.3243
1 Канадский доллар 49.9879
100 Киргизских сомов 93.8713
10 Китайских юаней 97.2143
10 Молдавских леев 38.4006
1 Новый туркменский манат 18.7608
10 Норвежских крон 77.3503
1 Польский злотый 17.4674
1 Румынский лей 15.7686
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.5417
1 Сингапурский доллар 48.4907
10 Таджикских сомони 69.4956
1 Турецкая лира 12.6208
10000 Узбекских сумов 78.0442
10 Украинских гривен 24.1032
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.4693
10 Чешских крон 29.1308
10 Шведских крон 71.8062
1 Швейцарский франк 65.5757
10 Южноафриканских рэндов 48.8906
100 Японских иен 59.6544
"AK&M" от 05.02.2019