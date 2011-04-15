Госдума приняла законопроект о безальтернативных платных дорогах на Крайнем Севере. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



В соответствии с проектом поправок в закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, в районах Крайнего Севера можно будет строить платные трассы без бесплатных дорог-дублёров.



Предусматривается, что легковые автомобили и рейсовые автобусы смогут ездить по платным автомобильным дорогам и их участкам, которые не имеют альтернативного проезда, бесплатно. Сейчас платная дорога может быть построена только при условии, что существует альтернативная бесплатная трасса-дублёр.



Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, это нововведение позволит решить проблему привлечения частных инвестиций для обеспечения ускоренного развития транспортной инфраструктуры районов Крайнего Севера.





"AK&M" от 05.02.2019