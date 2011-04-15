Банк России на 6 февраля понизил курс евро к рублю более чем на 14 копеек до 74.9127 руб., курс доллара США - почти на 2 копейки до 65.5691 руб.

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Банк России на 6 февраля понизил официальный курс евро к рублю более чем на 14 копеек до 74.9127 руб. с 75.0565 руб., курс доллара США - почти на 2 копейки до 65.5691 руб. с 65.5859 руб. 5 февраля.
Стоимость бивалютной корзины на 6 февраля уменьшилась более чем на 7 копеек (-0.11%) до 69.7737 руб. с 69.8476 руб. 5 февраля.
"AK&M" от 05.02.2019