Банк России на 6 февраля понизил курс евро к рублю более чем на 14 копеек до 74.9127 руб., курс доллара США - почти на 2 копейки до 65.5691 руб.

Банк России на 6 февраля понизил официальный курс евро к рублю более чем на 14 копеек до 74.9127 руб. с 75.0565 руб., курс доллара США - почти на 2 копейки до 65.5691 руб. с 65.5859 руб. 5 февраля.



Стоимость бивалютной корзины на 6 февраля уменьшилась более чем на 7 копеек (-0.11%) до 69.7737 руб. с 69.8476 руб. 5 февраля.







"AK&M" от 05.02.2019