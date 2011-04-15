Объём торгов на рынках Московской Биржи в январе вырос на 1.5% до 58.9 трлн руб.

Объём торгов на рынках Московской Биржи в январе 2019 года вырос на 1.5% до 58.9 трлн руб. в годовом исчислении. Об этом говорится в сообщении биржи.



Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 738.9 млрд руб. (823.1 млрд руб. в январе 2018 года). Среднедневной объём торгов - 36.9 млрд руб. (41.2 млрд руб.).



Объём торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1335.1 млрд руб. (1445.6 млрд руб. в январе 2018 года). Среднедневной объём торгов - 66.8 млрд руб. (72.3 млрд руб.).



В январе на фондовом рынке Московской Биржи размещены 35 облигационных займов на 1128 млрд руб. (включая объём размещения однодневных облигаций на 358 млрд руб.).



Объём торгов на срочном рынке вырос на 9.5% до 5.9 трлн руб. Объём торгов фьючерсными контрактами составил 100.6 млн контрактов, опционными контрактами - 3.6 млн. Среднедневной объём торгов - 293.2 млрд руб. (267.9 млрд руб. в январе 2018 года).



Объём открытых позиций на срочном рынке на конец месяца составил 599.2 млрд руб. (922.7 млрд руб. в январе 2018 года).



Объём торгов на валютном рынке достиг 23 трлн руб. (25.3 трлн руб. в январе 2018 года). Объём торгов инструментами спот - 5.6 трлн руб. объём сделок своп и форвардов - 17.4 трлн руб..



Среднедневной объём торгов на валютном рынке Московской Биржи составил 1147.6 млрд руб. или $17.2 млрд по сравнению с 1264 млрд руб. в январе 2018 года ($22.4 млрд).



Объём торгов на денежном рынке вырос на 1.9% до 24.6 трлн руб.), среднедневной объем операций составил 1231 млрд руб. (1208.4 млрд руб. в январе 2018 года).



Объём торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос на 13% до 7.8 млрд руб. Общий объем биржевых торгов агропродукцией (зерно, сахар) по итогам января вырос почти в 8 раз до 8.6 млрд руб. Среднедневной объём торгов - 428.2 млн руб. (56.8 млн руб. в январе 2018 года).







"AK&M" от 05.02.2019