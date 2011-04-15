Аэрофлот опроверг информацию о задержании А.Якимчука

Аэрофлот опроверг информацию о том, что заместитель директора Департамента производства полётов Анатолий Якимчук задержан сотрудниками ФСБ при передаче денег председателю Центральной врачебно-лётной экспертной комиссии гражданской авиации Борису Потиевскому. Об этом сообщила пресс-служба компании.



В настоящий момент А.Якимчук не задержан и продолжает работать в Аэрофлоте, говорится в заявлении.



Более того, А.Якимчук в сентябре 2018 года написал заявление в правоохранительные органы, где подробно изложил суть происходящего. 12 октября Следственный комитет возбудил на основании оперативных данных ФСБ уголовное дело, в рамках которого проверяются изложенные А.Якимчуком факты.



По данным следствия, А.Якимчук попытался дать взятку в 50 тыс. руб. главе врачебно-лётной экспертной комиссии.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Группы "Аэрофлот" за 11 месяцев вырос на 10.8% до 51.4 млн по сравнению с годом ранее. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 32.8 млн пассажиров, что на 8.5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот Группы увеличился на 9.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот компании - на 6.5%.



В ноябре 2018 года Группа "Аэрофлот" перевезла 4.3 млн пассажиров, что на 16.2% превышает результат за ноябрь 2017 года. Количество перевезённых пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" составило 2.9 млн человек, увеличившись на 13.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Группа "Аэрофлот" в ноябре 2018 года ввела в эксплуатацию три воздушных судна Boeing 737-800. За этот же период из парка был выведен один Airbus A321. По состоянию на 30 ноября 2018 года парк Группы насчитывал 366 воздушных судов. Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию два воздушных судна Boeing 737-800. За этот же период был выведен из парка один Airbus A321. По состоянию на 30 ноября 2018 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 252 воздушных судна.



Прибыль Группы Аэрофлот по МСФО за 9 месяцев 2018 года упала на 17.2% до 22.49 млрд руб. с 27.149 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 15.2% до 466.345 млрд руб. с 404.773 млрд руб., показатель EBITDAR - на 9.8% до 110.957 млрд руб. со 101.016 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 11.5% до 47.189 млрд руб. с 53.306 млрд руб.



"AK&M" от 05.02.2019