Рубль пытается возобновить рост вслед за восстановлением развивающихся валют

На старте сессии пара USD/RUB пыталась расти, но затем перешла к нисходящему движению, обновив вчерашний минимум. Пара EUR/RUB демонстрирует умеренное снижение, переписав двухнедельный минимум и проявляя слабость на фоне негативной динамики евро на внешнем валютном рынке. Об этом говорится в комментарии аналитика БКС Брокер Дмитрия Бабина.



К концу предыдущей сессии рубль отыграл почти все дневные потери, реагируя на восстановление нефтяных цен. Валюты развивающихся стран вчера также смогли остановить негативную тенденцию и сегодня большинство из них демонстрируют восходящую динамику.



Несмотря на то, что к открытию российской сессии сформировался умеренно негативный внешний фон, рубль продолжил сдержанно повышаться, усилив рост благодаря улучшению ситуации на глобальных площадках.



Российский долговой рынок также пытается возобновить восходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI демонстрирует сдержанный рост, находясь вблизи полугодовых максимумов, что свидетельствуют о стабильно высоком спросе на отечественные долговые бумаги. Это оказывает ощутимую поддержку рублю, защищая его от негативных сигналов с внешних рынков.



К концу предыдущей сессии нефтяные цены сумели отыграть значительный внутридневной провал, закрывшись с небольшими потерями. Сегодня в начале российской сессии нефть активно снижалась, но затем резко ушла вверх. Сейчас Brent торгуется в небольшом плюсе немного ниже уровня $63.



Давление на нефтяные цены оказывает возможная смена власти в Венесуэле, вероятность этого сценария увеличивается вследствие усиления внешнего давления на режим Мадуро со стороны США и ЕС. В случае его падения в среднесрочной перспективе нефтяное производство в Венесуэле может существенно увеличиться, учитывая его катастрофичное сокращение, произошедшее в последние годы.



Кроме того, оказать влияние на динамику нефтяных цен может еженедельная отраслевая статистика. Завтра в 00:30 МСК выходит отчет Американского института нефти, а в 19:00 - Минэнерго США. Ожидается увеличение запасов нефти на 1.6 млн баррелей и суммарное снижение запасов нефтепродуктов на 0.2 млн баррелей.



Американская валюта продолжает демонстрировать силу, прерывая поступательный рост лишь незначительными откатами и консолидациями. К текущему моменту индекс доллара обновил недельный максимум, прибавляя 0.1% немного ниже уровня 96 п.



Повышению американской валюты способствует возобновившийся активный рост доходностей гособлигаций США, отражающий уменьшение вероятности ослабления денежно-кредитной политики ФРС. Оказать влияние на динамику валютных рынков могут публикуемые в 17:45 и 18:00 МСК индексы деловой активности в сфере услуг США.



Европейская валюта после старта российской сессии ускорила снижение, обновив недельный минимум в паре с долларом. В данный момент пара EUR/USD торгуется коло отметки 1.142, неся небольшие потери. Снижению евро способствует экономическая статистика, вышедшая вчера и сегодня в ЕС, оказавшись в большинстве своем хуже ожиданий.



Пара USD/RUB так и не смогла преодолеть горизонтальное сопротивление 65.75, возобновив снижение. Пока более вероятной выглядит консолидация пары в рамках диапазона 64.85-65.75. После закрытия часовой свечки за пределами одной из этих границ, скорей всего, данное движение выльется в более или менее устойчивый краткосрочный тренд.



"AK&M" от 05.02.2019