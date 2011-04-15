ЦБ объявил учётную цену золота на 6 февраля - 2770.04 руб./г против 2764.42 руб./г на 5 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 6 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2770.04 руб./грамм
Серебро: - 33.19 руб./грамм
Платина: - 1728.64 руб./грамм
Палладий: - 2890.20 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
30.01 31.01 01.02 02.02 05.02
Золото 2790.60 2790.18 2778.97 2788.13 2764.42
Серебро 33.45 33.69 33.44 33.93 33.76
Платина 1744.73 1734.10 1718.86 1735.26 1726.97
Палладий 2855.98 2856.16 2874.57 2866.76 2857.20