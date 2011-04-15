Заместителем председателя ВЭБ.РФ назначен В.Шуленин

Заместителем председателя ВЭБ.РФ назначен Вячеслав Шуленин. Об этом говорится в сообщении банка.



В этой должности он будет отвечать за взаимодействие с региональными и муниципальными органами власти, в том числе по вопросам развития городской экономики и внедрения электронных сервисов.



До прихода в ВЭБ.РФ В.Шуленин работал на должности первого заместителя руководителя Аппарата мэра и правительства Москвы.



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"AK&M" от 05.02.2019