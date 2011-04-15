АФК "Система" может увеличить долю в онлайн-ритейлере Ozon

АФК "Система" планирует довести долю в Ozon.ru, принадлежащую компаниям холдинга, до 40%. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на управляющего партнёра АФК Алексея Каткова.



По его словам, "Система" ведёт переговоры с текущими миноритарными акционерами Ozon.ru о выкупе их пакета. На головную компанию АФК недавно уже было приобретено 0.5% Ozon.ru, а в ближайшее время она может довести долю в капитале интернет-ритейлера до 5%. В результате доля компаний "Системы" в Ozon.ru может достичь 40%.



Сейчас структурам АФК принадлежит 35.5% Ozon.ru: 18.7% владеет сотовый оператор МТС, 16.3% - венчурный фонд Sistema_VC.



OZON - это один из крупнейших мультикатегорийных онлайн-ритейлеров на российском рынке. Компания владеет собственной логистическая сетью с крупными складами.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Чистый убыток ПАО АФК "Система" по РСБУ за первое полугодие 2018 года составил 4.481 млрд руб. против прибыли 49.047 млрд руб. годом ранее. Выручка и валовая прибыль увеличились в 1.8 раза до 21.078 млрд руб. с 11.324 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 4.489 млрд руб. против прибыли 51.733 млрд руб.



Чистый убыток в доле АФК "Система" по МСФО за 9 месяцев 2018 года составил 30.684 млрд руб. против прибыли 4.288 млрд руб. годом ранее. Скорректированная прибыль в доле АФК упала на 87.6% до 780 млн руб. с 6.286 млрд руб. Выручка увеличилась на 10.2% до 557.637 млрд руб. с 505.957 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 30.7% до 199.929 млрд руб. со 152.959 млрд руб., операционная прибыль - на 24.8% до 96.465 млрд руб. с 77.304 млрд руб.







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