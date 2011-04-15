РЖД расширили перечень направлений с невозвратными тарифами

Холдинг РЖД расширил перечень поездов, билеты на которые можно приобрести по невозвратному тарифу. Об этом говорится в сообщении компании.



Ввод в продажу невозвратных билетов на новых направлениях будет осуществляться поэтапно.



Так, с 5 февраля невозвратные билеты можно приобрести на поезд N 737/738 Воронеж - Москва формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), с 19 февраля - на поезд N 26/25 Москва - Санкт-Петербург, с 5 марта - на поезд N 49/50 Самара - Москва, с 19 марта - на поезд N 642 Ростов-на-Дону - Адлер, со 2 апреля - на поезд N 104 Москва - Адлер.



Билеты по невозвратному тарифу доступны в купейные вагоны и вагоны с местами для сидения скоростных внутрироссийских поездов (дерегулированный сегмент). На поездки в плацкартных и общих вагонах (регулируемый сегмент), а также на поезда, следующие в/из Калининградской области, невозвратный тариф не распространяется.



В целом невозвратные билеты составят до 10% от общего количества билетов, предложенных к продаже на тот или иной поезд.



Стоимость невозвратных билетов ниже стоимости обычных на 5-20%. Размер скидки зависит от типа вагона и периода совершения поездки.



Приобрести невозвратные билеты можно во всех кассах дальнего следования, на сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". Отметим, в системе продажи билетов на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" маршруты поездов, на которые действует невозвратный тариф, промаркированы специальной иконкой.



Напомним, невозвратный тариф не предусматривает получение обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного проездного документа (билета). Исключение составляют ситуации, связанные с несчастными случаями и техническими проблемами на железной дороге. В такой ситуации, чтобы вернуть стоимость билета, пассажирам следует обратиться в кассу с документами, подтверждающими право на возврат денежных средств.



Напомним, продажи первых невозвратных билетов открылись 20 января 2019 года на поезда N 739/740 Москва - Воронеж и N 25/26 Москва - Ижевск отправлением с 19 апреля.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



"AK&M" от 05.02.2019