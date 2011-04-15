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05/02/2019
17:39

Минфин планирует отказаться от установления предельных объёмов предложения ОФЗ на аукционах

Минфин рассматривает возможность, начиная с аукциона по размещению ОФЗ 13 февраля 2019 года, отказаться от практики установления предельных объёмов предложения облигаций на аукционах. Об этом свидетельствует сообщение министерства.

В этом случае объём удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из совокупного спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

О принятом решении по изменению сложившейся практики публикации сведений о проведении аукционов будет объявлено 12 февраля 2019 года.

По мнению Минфина, данный подход позволит более гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, а также удовлетворять в большем объёме поданные неконкурентные заявки. Для участников аукционов механизм подачи заявок останется прежним.


"AK&M" от 05.02.2019
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