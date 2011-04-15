Mercedes отзывает более 7 тыс. автомобилей в РФ

АО "Мерседес-Бенц РУС" отзывает 7.011 тыс. автомобилей Mercedes-Benz (тип 205, тип 253). Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с 2017 года по 2018 год. VIN-коды опубликованы на сайте Росстандарта.



Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность того, что статус подушки безопасности переднего пассажира, отображаемый на центральной консоли, может быть определён некорректно.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах будет произведена актуализация программного обеспечения головного устройства Audio 20.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



АО "Мерседес-Бенц РУС" - официальный представитель Mercedes на российском рынке.





"AK&M" от 05.02.2019