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05/02/2019
17:45

Volvo отзывает почти 2 тыс. автомобилей в РФ из-за отклонения в ПО

ООО "Вольво Карс", являющееся официальным представителем изготовителя Volvo на российском рынке, отзывает 1.937 тыс. транспортных средств марки Volvo (S90, V90 Cross Coutry, XC40, XC60, XC90). Об этом говорится в материалах Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2017 года по настоящее время. VIN-коды автомобилей опубликованы на сайте ведомства.

Причиной отзыва транспортных средств является выявленное отклонение в программном обеспечении модуля связи. Оно может повлиять на работу систем, зависящих от подключаемых услуг, например, системы Volvo On Call. Данное отклонение в ПО может также повлиять на работу других функций, в частности, систем поддержки водителя. В самом неблагоприятном случае, если происходит ДТП, это может привести к тому, что автомобиль сообщит неправильную информацию или вообще не предоставит в центр экстренной помощи данные о своем местонахождении. В таких случаях экстренные службы могут не быть направлены к месту нахождения автомобиля.

Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

На транспортных средствах будет выполнено обновление программного обеспечения модуля связи.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

"AK&M" от 05.02.2019
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