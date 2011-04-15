Россияне получили возможность узнавать бесплатно свою кредитную историю, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.



Сведения об операциях с кредитами теперь можно получить бесплатно два раза в год в каждом бюро кредитных историй (БКИ), где хранится информация о займах, погашениях и проверках гражданина. Соответствующие изменения в закон "О кредитных историях" вступили в силу 31 января.



Узнать список БКИ можно на портале госуслуг неограниченное количество раз. Используя подтвержденную учетную запись, нужно авторизоваться на www.gosuslugi.ru и выбрать сервис "Сведения о бюро кредитных историй". Данные паспорта и СНИЛС при создании заявления заполнятся автоматически, а список БКИ придет в личный кабинет. В этих бюро можно два раза в год бесплатно запрашивать свою кредитную историю, однако уже не через портал, а напрямую.



Возможность получения списка БКИ доступна на портале с ноября 2018 года. За три месяца ее работы поступило более 187 тыс. запросов. Наиболее востребованной услуга оказалась после вступления в силу законодательных нововведений - за первые 4 дня было подано более 111 тыс. заявлений. Рекордное количество обращений зафиксировано 31 января - почти 43 тыс.





"AK&M" от 05.02.2019