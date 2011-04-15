"Детский мир" откроет в феврале первый магазин в Республике Беларусь

Группа компаний "Детский мир" подписала договор аренды с ООО "Евроторг" (сеть магазинов "Евроопт") на размещение первого магазина в Беларуси. Об этом говорится в сообщении ритейлера.



Первый магазин торговой сети распахнёт свои двери в крупнейшем минском гипермаркете "Евроопт". Площадь дебютного магазина составит 1.69 тыс. кв. м.



В Республике Беларусь Группа компаний "Детский мир" будет развиваться под обновлённым розничным брендом "Детмир". Новое звучание бренда полностью повторяет название сайта detmir.ru в России и detmir.by в Беларуси.



Группа компаний "Детский мир" - крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет розничную сеть магазинов "Детский мир", сеть магазинов ELC и интернет-магазины "Детский мир" и ELC.



Чистая прибыль ГК "Детский мир" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 74.5% до 4.036 млрд руб. с 2.313 млрд руб. годом ранее. Объём консолидированной неаудированной выручки Группы увеличился на 14.9% до 76.6 млрд руб. с 66.6 млрд руб. За 9 месяцев было открыто 37 новых магазинов сети "Детский мир". Показатель EBITDA вырос на 34.2% до 7.614 млрд руб. с 5.673 млрд руб.







"AK&M" от 05.02.2019