ФНС переходит на новую программу налогового администрирования

ФНС России завершает трёхлетнюю работу по переходу на централизованное программное обеспечение налогового администрирования. Об этом говорится в материалах службы.



Это позволит усовершенствовать инструменты налогового учёта и контроля, а также будет способствовать развитию новых сервисов и переходу на экстерриториальный и бесконтактный принципы обслуживания.



В связи с переходом могут возникать задержки при направлении налогоплательщикам результирующих квитанций по обработке представленной ими отчетности. ФНС обращает внимание, что дата подтверждения отправки документов, сформированная оператором электронного документооборота, является показателем своевременности представления налоговой и бухгалтерской отчетности. Направлять повторно отчетность, по которой ФНС не представила результирующие квитанции, не требуется. Соответствующие разъяснения доведены до территориальных налоговых органов.





"AK&M" от 05.02.2019