Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

05/02/2019
18:19

ФНС переходит на новую программу налогового администрирования

ФНС России завершает трёхлетнюю работу по переходу на централизованное программное обеспечение налогового администрирования. Об этом говорится в материалах службы.

Это позволит усовершенствовать инструменты налогового учёта и контроля, а также будет способствовать развитию новых сервисов и переходу на экстерриториальный и бесконтактный принципы обслуживания.

В связи с переходом могут возникать задержки при направлении налогоплательщикам результирующих квитанций по обработке представленной ими отчетности. ФНС обращает внимание, что дата подтверждения отправки документов, сформированная оператором электронного документооборота, является показателем своевременности представления налоговой и бухгалтерской отчетности. Направлять повторно отчетность, по которой ФНС не представила результирующие квитанции, не требуется. Соответствующие разъяснения доведены до территориальных налоговых органов.


"AK&M" от 05.02.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100