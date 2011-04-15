ФНС может запрашивать информацию о бенефициарах по новой форме. Об этом говорится в сообщении службы.



Так, с 3 февраля начала действовать форма, с помощью которой налоговые органы могут запрашивать у юридических лиц информацию об их бенефициарных владельцах.



При проведении налоговой проверки, предпроверочного анализа, а также в ходе процедуры банкротства инспекция вправе запрашивать у юрлиц информацию об их бенефициарных владельцах в соответствии с законом N 115-ФЗ о противодействии отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. Организации должны представлять эти данные в течение пяти рабочих дней со дня получения такого запроса. Если сведения установить невозможно, налогоплательщик обязан в тот же срок представить в налоговый орган информацию о мерах, принятых для их установления.



В соответствии с федеральным законом N 115-ФЗ юрлица обязаны устанавливать, обновлять, хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о мерах, принятых для их установления. Также они должны предоставлять эти сведения по запросу налоговых органов. Неисполнение этих обязательств влечет наложение административного штрафа (статья 14.25.1 КоАП РФ) на должностных лиц в размере от 30 до 40 тыс. руб., а на юридических лиц - от 100 до 500 тыс. руб.







"AK&M" от 05.02.2019