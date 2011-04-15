ЛУКОЙЛ в 2018 году увеличил добычу углеводородов на 3.8% до 2.319 млн барр. н. э. в сутки

Среднесуточная добыча углеводородов Группой "ЛУКОЙЛ" в 2018 году без учёта проекта "Западная Курна-2" составила 2.319 млн барр. н. э. в сутки, что на 3.8% больше по сравнению с 2017 годом. Об этом говорится в сообщении компании.



Добыча нефти за 2018 год без учёта проекта "Западная Курна-2" составила 85.6 млн т, что соответствует уровню 2017 года.



Разработка Ярегского месторождения и пермокарбоновой залежи Усинского месторождения, включая ввод новых парогенераторных мощностей, позволила нарастить добычу высоковязкой нефти за 2018 год до 4.3 млн т, или на 25% по сравнению с 2017 годом.



Добыча нефти и газового конденсата на Пякяхинском месторождении в Западной Сибири за 2018 год выросла на 4% до 1.6 млн т.



Добыча газа Группой "ЛУКОЙЛ" за 2018 год составила 33.5 млрд куб. м, что на 16% больше по сравнению с 2017 годом.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ", за 9 месяцев 2018 года по МСФО выросла на 54.3% до 460.1 млрд руб. с 298.3 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации выросла на 40.2% и составила 5.993 трлн руб. с 4.274 трлн руб. Показатель EBITDA увеличился до 836.5 млрд руб., что на 37.6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - 607.8 млрд руб.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ", за III квартал 2018 года по МСФО выросла на 9.8% до 183.8 млрд руб. со 167.3 млрд руб. во II квартале Выручка составила 2.306 трлн руб., увеличившись на 12.2% по сравнению с предыдущим кварталом - 2.056 трлн руб. Показатель EBITDA составил 321.8 млрд руб., увеличившись на 9%.





"AK&M" от 06.02.2019