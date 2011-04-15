Дайджест газеты "Ведомости" от 6 февраля 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 6 февраля 2019 года.





БИЛЕТЫ УЕЗЖАЮТ БЕЗ ВОЗВРАТА



Почему РЖД не спешит продавать невозвратные билеты на поезда дальнего следования. Компания имеет право предлагать их с начала года, но пока такие билеты доступны лишь на три маршрута.



Возможность продавать невозвратные билеты "дочка" РЖД - Федеральная пассажирская компания (ФПК) получила с января 2019 г. Первые продажи безвозвратных билетов начались только 20 января. Сейчас они есть только на два маршрута: Москва - Воронеж, Москва - Ижевск.



Невозвратные билеты разрешено продавать только в вагоны купе, СВ и выше классом, а также в скоростных поездах. Билетов в плацкарт и общие вагоны новшество не затронуло - цены на них регулируются государством.



Российским авиакомпаниям разрешили продавать невозвратные билеты примерно пять лет назад и тогда они практически мгновенно появились на всех маршрутах. Доля невозвратных билетов у российских авиакомпаний в среднем около 70%. РЖД пока говорит о планах довести их до 10%. Для железнодорожного транспорта это радикальная инновация, которая требует адаптации не только РЖД, но и пассажиров, считают аналитики.





ОПАСНЫЙ ОФИСНЫЙ ТРУД



Нужны ли обязательные медосмотры офисных работников - пользователей ПК и как работники, работодатели и государство относятся к этому требованию закона.



Закон обязывает работодателей проводить медосмотры офисных сотрудников - пользователей ПК. Минтруд вслед за Рострудом признал эту норму устаревшей



С этим столкнулся, например, 25-летний Андрей Кошкин занимается разработкой банковских информационных систем, за компьютером и ноутбуком он в среднем проводит по 12-14 часов в сутки - задерживается в офисе или дополнительно трудится дома. При найме в крупный банк Кошкина попросили пройти медосмотр перед подписанием трудового договора. Он за пару часов прошел около 10 специалистов, в том числе окулиста, терапевта, психиатра и хирурга. После года работы в банке Кошкина еще раз отправляли на обязательный медосмотр за счет компании.





ПРОВЕРКА СВЯЗИ ДЛЯ БАНКИРОВ



У российских банков появится сервис проверки сведений об абонентах мобильных операторов. Законопроект о создании такой системы в июле внес председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.



Во вторник комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении и его планируется рассмотреть 7 февраля.



Использование анонимных сим-карт несет угрозу финансовому рынку, перечисляют авторы в пояснительной записке. Например, для денежных переводов без открытия банковского счета (до 100 000 руб.) достаточно пройти так называемую процедуру упрощенной идентификации, которая предполагает подтверждение мобильного номера, и недобросовестные клиенты могут использовать номера, купленные у нелегальных продавцов. Сделать это легко. Летом прошлого года МВД и Роскомнадзор изъяли 20 700 сим-карт, предназначенных для незаконной продажи.



Во-вторых, граждане часто жалуются банкам на задолженности предыдущих владельцев мобильных номеров (авторы называют их токсичными). Их от одного абонента к другому передают операторы. Кредиторы, желающие взыскать долг с нового владельца номера, способны доставить ему массу неудобств.



Система не будет собирать и хранить информацию об абонентах, а работать она должна в виде шлюза, перенаправляя запрос оператору



Операторы от его концепции не в восторге.



ФРИДМАН ВЗЯЛСЯ ЗА ТОРГОВЛЮ



Михаил Фридман и его партнеры хотят получить контроль над испанским ритейлером Dia. На его выкуп и развитие готовы потратить почти 800 млн евро, чтобы превратить сеть в лидера рынка.



Инвестиционнная компания LetterOne (L1) сообщила о намерении стать единоличным владельцем крупного испанского ритейлера DIA. Цель - провести реструктуризацию компании и сделать из DIA лидера на его основных рынках. Помимо Испании это Бразилия, Аргентина и Португалия.



Для этого L1, у которого сейчас 29% DIA, предложила остальным акционерам компании продать акции компании по 0,67 евро за бумагу, что дает "существенную" премию в 56,1% к их стоимости на закрытие торгов днем ранее, 4 февраля. За это L1 придется заплатить 296 млн евро.



DIA по итогам 2017 г. была четвертым по обороту розничной сетью в Испании, по данным минсельхоза США (USDA); ее выручкая за 9 месяцев 2018 г. сократилась на 14% до 5,5 млрд евро. На 30 сентября 2018 г. она управляла 7429 магазинами.





"СЕВЕРСТАЛЬ" ИДЕТ В БУРЕНИЕ



"Северсталь" и итальянская Tenaris построят завод по производству труб для нефтяников. Они хотят занять до 20% российского рынка.



"Северсталь" и итальянская Tenaris (вторая в мире по производству труб, 2,9 млн т в 2017 г.) построят в г. Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО) завод по производству сварных труб нефтесервисного сортамента (OCTG), сообщил основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов во вторник, 5 февраля.



Завод мощностью 300 000 т в год будет построен за два года к 2021 г., на полную мощность выйдет в 2024 г. Доля "Северстали" в совместном предприятии Severstal Tenaris составит 51%, у итальянского партнера - 49%. Проект оценивается в $240 млн. Инвестиции будут распределены в соответствии с долями. То есть российская компания вложит почти $122,4 млн. Это будут собственные средства, подчеркнул Мордашов. Всего с 2019 по 2021 г. инвестиции "Северстали" ожидаются в размере около $4,2 млрд.





РЫНОК НА РАСПУТЬЕ

ФОНДОВЫЙ РЫНОК США ПОСЫЛАЕТ ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ СИГНАЛЫ



Инвесторы тем временем выбирают развивающиеся рынки.

Январь стал лучшим началом года для фондового рынка США с 1987 г. - индекс S&P 500 вырос на 7,9% после обвала на 9,2% в декабре, но инвесторы забрали из биржевых фондов акций США (ETF) рекордные $25,5 млрд. С другой стороны, снова растет сократившееся в декабре маржинальное кредитование (покупка с использованием кредитного плеча), что говорит о готовности играть на повышение, воспользовавшись падением цен.



Неопределенность в США и смягчение позиции Федеральной резервной системы в вопросе денежной политики играют на руку развивающимся рынкам акций - инвесторы предпочитают зарабатывать на них. Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets уже отыграл все падение с конца сентября, хотя до пика, достигнутого 26 января 2018 г., ему нужно вырасти еще на 21,5%.



Укрепление валют развивающихся стран поддержит рост их активов.



Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 06.02.2019