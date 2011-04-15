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06/02/2019
10:48

Дайджест газеты "Коммерсант" от 6 февраля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 6 февраля 2019 года.

ВОЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ БОРЮТСЯ ЗА МИР С КРЕДИТОРАМИ
ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ПЫТАЕТСЯ ВЫЙТИ ИЗ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА


Главное военно-строительное управление (ГВСУ) N9 хочет выйти из процедуры банкротства. Компания обещает кредиторам погасить за два года более 4,3 млрд руб. долгов и увеличить выручку до 38 млрд руб. Выйти на такие показатели планируется в том числе за счет контрактов с госкорпорацией "Роскосмос" и Минобороны РФ. Впрочем, с идеей заключения мирового соглашения согласны не все кредиторы: ряд из них настаивают на банкротстве предприятия. Решение об утверждении мирового соглашения судом ожидается в феврале.


СУБСИДИЯ НЕ ВПИСАЛАСЬ В ИПОТЕКУ
ПОДДЕРЖКУ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ПРИДЕТСЯ ДОРАБОТАТЬ

Банки раскритиковали внесенный в Госдуму законопроект, направленный на субсидирование покупки жилья многодетными сельскими жителями. Они отмечают, что в нынешнем виде документ нежизнеспособен в части, касающейся возможности направить субсидию на погашение ипотечных кредитов. В профильном комитете Госдумы обещают документ изучить и привести в соответствие с реалиями рынка.


КРАСНЫЕ НЕМНОГО РАЗБАВЛЕНЫ
КПРФ ОТОБРАЛА КАНДИДАТОВ В МОСГОРДУМУ ИЗ РАЗНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ

КПРФ и "Левый фронт" определились с большинством кандидатов, которые примут участие в выборах в Мосгордуму (МГД). Из 28 отобранных претендентов только десять уже участвовали в выборах в Мосгордуму. Основную роль в отборе кадров играл экс-кандидат в мэры Москвы от КПРФ беспартийный Вадим Кумин, которому важно самому избраться и укрепить влияние на партию, говорят источники "Ъ".


"ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ВЕНЕСУЭЛЕ НАС ВЕСЬМА И ВЕСЬМА БЕСПОКОИТ"
ДИРЕКТОР ФСВТС ДМИТРИЙ ШУГАЕВ О СУЩЕСТВУЮЩИХ СЛОЖНОСТЯХ И ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ПЕРСПЕКТИВАХ ОРУЖЕЙНОГО ЭКСПОРТА


Экспорт российских вооружений на протяжении трех лет удается удерживать на уровне $15 млрд. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассказал в интервью корреспонденту "Ъ" Александре Джорджевич о нюансах работы в условиях санкций и о недобросовестной конкуренции на оружейном рынке. Он также назвал номенклатуру техники, поставляемой в Сирию, и объяснил, почему Россия не склонна сворачивать сотрудничество с Венесуэлой.


ФАС СДЕЛАЛА ПРОГРАММНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
СМАРТФОНАМ И НОУТБУКАМ МОГУТ ПРЕДУСТАНОВИТЬ РОССИЙСКИЙ СОФТ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) остановилась на жестком варианте регулирования предустановки отечественного софта: согласно готовому законопроекту, она должна стать условием выпуска устройств на российский рынок. Принятие документа может помочь "Яндексу" сэкономить "десятки миллионов долларов в год" на коммерческих контрактах с вендорами, оценивают эксперты. Иностранные компании обеспокоены инициативой: по данным "Ъ", отрицательный отзыв на законопроект российским властям направила Apple.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 06.02.2019
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