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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 6 февраля, в размере 65.5691 руб. против 65.5859 руб. на 5 февраля.
Курс доллара США за последние 5 дней:
05.02.19 - 65.5859 руб.
02.02.19 - 65.6601 руб.
01.02.19 - 65.3577 руб.
31.01.19 - 66.0987 руб.
30.01.19 - 66.3412 руб.
"AK&M" от 05.02.2019