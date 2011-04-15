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06/02/2019
12:03

ФТС в 2018 году возбудила свыше 143 тыс. дел об административных правонарушениях

Таможенными органами в 2018 году возбуждено 143.148 тыс. дел об административных правонарушениях. Об этом сообщила ФТС России.

Предметами административных правонарушений чаще всего являлись: валюта, табак, продукция растительного происхождения, текстильные материалы и изделия, древесина и изделия из неё, а также алкогольная продукция.

Наибольшее количество возбужденных в 2018 году дел приходится на юридических лиц - 52.2% (74.781 тыс. дел). На физических лиц пришлось 34.3% (49.15 тыс. дел), на должностных лиц - 9.1% (12.894 тыс. дел); на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - 4.3% (6.147 тыс. дел); на неустановленных лиц - 0.1% (176 дел).

Большая часть дел об административных правонарушениях возбуждена в связи с нарушениями в области таможенного дела (глава 16 КоАП РФ) - 73.464 тыс. дел. Из них 32.212 тыс. дел (22.5% от общего количества) - за недекларирование либо недостоверное декларирование товаров (статья 16.2 КоАП РФ); 14.026 тыс. дел (9.8%) - за несоблюдение запретов или ограничений на ввоз/вывоз товаров (статья 16.3 КоАП РФ).

По фактам непредставления или несвоевременного представления в таможенный орган статистической формы учёта перемещения товаров (статья 19.7.13 КоАП РФ) возбуждено 44.036 тыс. дел (30.7%); за нарушения валютного законодательства (статья 15.25 КоАП РФ) - 13.939 тыс. дел (9.7%).

Назначено наказаний по 142.536 тыс. делам об административных правонарушениях на сумму 215.6 млрд руб., в том числе наложено административных штрафов на сумму 212.2 млрд руб.



"AK&M" от 06.02.2019
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