Д.Медведев освободил от должности руководителя Ростуризма О.Сафонова

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова. Об этом говорится в материалах Кабмина.



В понедельник в ходе совещания с вице-премьерами председатель Правительства дал поручение Аппарату Правительства подготовить предложения по кадровому усилению работы на этом направлении.



"Всё это нужно делать (развивать туристическую отрасль), уделять этому внимание, правильно расставлять приоритеты и деньгами эффективно управлять. Мы в этом контексте приняли решение о том, чтобы этими вопросами занималось в большей степени Министерство экономического развития, поэтому сам орган по управлению был туда передан. Нужно повысить эффективность работы. Я просил бы Аппарат Правительства подготовить предложения по кадровому усилению этого ведомства", - заявил Д.Медведев на совещании.



"AK&M" от 06.02.2019