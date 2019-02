Газпром продолжает работу по внедрению передовых цифровых технологий

Совет директоров Газпрома принял к сведению информацию о ходе внедрения передовых цифровых технологий в деятельность Группы "Газпром". Об этом говорится в сообщении компании.



Отмечено, что Газпром рассматривает внедрение цифровых технологий как одно из ключевых направлений дальнейшего повышения эффективности корпоративного управления, укрепления рыночных позиций, важный инструмент для достижения стратегических целей компании.



Последовательная работа в этой области ведется в рамках Стратегии информатизации, утвержденной в 2008 году. Создано и постоянно развивается Единое информационное пространство (ЕИП) Группы "Газпром", включая Корпоративное хранилище данных на базе ключевых показателей эффективности.



В настоящее время введено в эксплуатацию уже 46 информационно-управляющих систем головной компании и основных дочерних обществ, автоматизирующих наиболее значимые бизнес-процессы. В их числе - диспетчерское управление, управление техническим обслуживанием и ремонтом, инвестициями, закупками, материально-техническим обеспечением, финансами, бюджетированием, бухгалтерским и налоговым учетом, маркетингом и сбытом, а также имуществом и персоналом. Для обеспечения потребностей в вычислительных ресурсах всех созданных систем построен Центр обработки данных Группы "Газпром", удовлетворяющий установленным требованиям информационной безопасности, высокой производительности, масштабируемости, интегрированности и доступности.



Достигнутые результаты по информатизации создали необходимую основу для широкого внедрения цифровых решений в деятельность Группы "Газпром". В этих целях компания реализует Комплексную целевую программу развития ЕИП на период 2018-2022 годов. Один из ее базовых принципов - инновационность - предусматривает использование элементов перспективной модели управления предприятием (концепция "Индустрия 4.0").



В частности, речь идет о создании моделей действующих производственных объектов ("цифровых двойников") с применением технологий высокоскоростных вычислений и искусственного интеллекта. Единство и непротиворечивость цифрового описания всех производственных объектов будет обеспечиваться за счет создания и применения единой цифровой модели Единой системы газоснабжения России. Также предполагается организация единого виртуального хранилища данных, автоматически (с применением так называемого промышленного интернета вещей) поступающих с объектов в режиме реального времени. Компания планирует использовать высокопроизводительные инструменты для глубокого анализа всего массива данных.



Ожидается, что использование передовых цифровых технологий даст значительный экономический эффект. Например, в производственной деятельности - за счет оптимизации режимов работы оборудования и, как следствие, увеличения его производительности, оптимизации запасов материально-технических ресурсов, требуемых для ремонтов.



В диспетчерском управлении цифровые технологии потенциально помогут сократить удельные затраты на транспортировку газа и расходы на эксплуатацию объектов газотранспортной системы за счет оптимизации газовых потоков и минимизации затрат топливного газа и электроэнергии.



В сфере управления финансами и маркетинга новые цифровые решения будут способствовать, в том числе, увеличению процентных доходов от управления временно свободными денежными средствами, доходов от реализации энергоресурсов.



Правлению поручено продолжить работу по внедрению передовых цифровых технологий в деятельность Группы "Газпром".



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



"AK&M" от 06.02.2019