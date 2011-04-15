"Газпром-медиа" получит 25% "Витрины ТВ"

"Газпром-медиа" войдёт в число учредителей ООО "Витрина ТВ" и получит 25% компании. Об этом говорится в сообщении холдинга.



В настоящий момент ведётся подготовка к запуску онлайн-вещания телеканалов холдинга.



ООО "Витрина ТВ" была учреждена медиахолдингами ВГТРК, "Национальная Медиа Группа" и "СТС Медиа", а также "Первым каналом" в рамках соглашения о создании единой вещательной инфраструктуры стриминга телеканалов в интернете.



АО "Газпром-медиа холдинг" - ведущий диверсифицированный медиахолдинг России и Восточной Европы, объединяет активы во всех сегментах медиа-рынка: телевидении, радио, прессе, кинопроизводстве и дистрибуции, интернет-платформах.



Холдинг управляет 8 эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, "Пятница!", ТНТ4, "Матч ТВ", 2х2, "Супер"), кинопроизводством и дистрибуцией ("Киностудия КИТ", "Централ Партнершип", Comedy Club Production, Good Story Media), производством и дистрибуцией тематических телеканалов ("Ред Медиа").



Также в портфель "Газпром-медиа" входят 10 радиостанций ("Авторадио", Energy, "Юмор FM", "Радио Romantika", Comedy Radio, Like FM, Relax FM, "Детское радио", "Эхо Москвы", 101.ru), активы в сегменте Интернет (Ruform, ТНТ-Premier), печати (издательства "Семь дней" и "Медиа Пресс").



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