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06/02/2019
11:45

Главой ГК "Автодор" назначен В.Петушенко вместо С.Кельбаха

Председатель правительства Дмитрий Медведев назначил председателем правления Государственной компании "Российские автомобильные дороги" Вячеслава Петушенко. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

Сергей Кельбах освобождён от должности по его просьбе.
Напомним, С.Кельбах вступил в должность председателя правления государственной компании 27 декабря 2011 года.

В 2009 году председатель Правительства РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил Сергея Костина председателем правления Автодора. Он был освобождён от должности 20 декабря 2011 года в связи с переходом на другую работу.

Прежний глава компании Сергей Тарасов погиб в результате крушения "Невского экспресса".

Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Автодор, ИНН 7717151380) создана 17 июля 2009 года для развития сети скоростных платных магистральных автомобильных дорог и их бесплатных дублёров, поддержания этих дорог в надлежащем состоянии, увеличения их пропускной способности, развития объектов дорожного сервиса.

Чистый убыток ГК "Автодор" по МСФО в первом полугодии 2018 года составил 341 млн руб. против прибыли в 79 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 26.47% до 387 млн руб. с 306 млн руб., убыток от операционной деятельности уменьшился на 45.7% до 139 млн руб. с 256 млн руб., убыток до налогообложения составил 236 млн руб. против прибыли в 200 млн руб. за аналогичный период 2017 года.

Чистая прибыль ГК "Автодор" за первое полугодие 2018 года по РСБУ сократилась в 11.89 раза до 9.092 млн руб. со 108.133 млн руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 22.82% до 95.432 млн руб. с 77.702 млн руб., убыток от продаж снизился на 43.05% до 102.494 млн руб. со 179.982 млн руб., прибыль до налогообложения - в 3.31 раза до 60.537 млн руб. с 200.657 млн руб.

"AK&M" от 06.02.2019
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