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06/02/2019
12:04

Граждане РФ оплатили 860 млн руб. налогов онлайн за январь

Граждане РФ оплатили 860 млн руб. налогов и сборов через сайт nalog.ru за январь 2019 года, совершив 3.8 млн операций. Об этом сообщила ФНС.

Оплатить налоги онлайн можно с помощью сервисов ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика" и "Оплата налогов и пошлин". Ими могут воспользоваться налогоплательщики - клиенты кредитных организаций, с которыми ФНС России заключила соглашения об информационном обмене при осуществлении платежей физических лиц, администрируемых налоговыми органами. На данный момент возможность оплаты технически реализована у 42 кредитных организаций, в том числе у Сбербанка России, Газпромбанка, Альфа-Банка, Промсвязьбанка, КИВИ Банка, Тинькофф Банка.

С ноября 2018 года ФНС России в пилотном режиме запустила проект, позволяющий физлицам быстро и без комиссии оплачивать имущественные налоги с помощью банковской карты через "Личный кабинет налогоплательщика". Для этого нужно выбрать способ оплаты - "банковской картой", далее дать согласие на обработку персональных данных, ввести реквизиты карты и оплатить.

"AK&M" от 06.02.2019
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