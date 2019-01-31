ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 7 февраля в размере 65.6686 руб. против 65.5691 руб. на 6 февраля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



06.02.19 - 65.5691 руб.

05.02.19 - 65.5859 руб.

02.02.19 - 65.6601 руб.

01.02.19 - 65.3577 руб.

31.01.19 - 66.0987 руб.

































































































































































"AK&M" от 06.02.2019