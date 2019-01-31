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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 7 февраля в размере 74.7703 руб. против 74.9127 руб. на 6 февраля.
Курс евро за последние 5 дней:
06.02.19 - 74.9127 руб.
05.02.19 - 75.0565 руб.
02.02.19 - 75.1480 руб.
01.02.19 - 75.2006 руб.
31.01.19 - 75.5706 руб.
"AK&M" от 06.02.2019