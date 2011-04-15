Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 7 февраля

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Банк России установил на 7 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.8414
1 Азербайджанский манат 38.7083
100 Армянских драмов 13.4567
1 Белорусский рубль 30.4021
1 Болгарский лев 38.2461
1 Бразильский реал 17.8938
100 Венгерских форинтов 23.4816
1000 Вон Республики Корея 58.6510
10 Гонконгских долларов 83.7044
1 Датская крона 10.0199
1 Доллар США 65.6686
1 Евро 74.7703
100 Индийских рупий 91.6436
100 Казахстанских тенге 17.4058
1 Канадский доллар 49.7904
100 Киргизских сомов 94.1081
10 Китайских юаней 97.3618
10 Молдавских леев 38.3915
1 Новый туркменский манат 18.7893
10 Норвежских крон 77.2127
1 Польский злотый 17.4345
1 Румынский лей 15.7725
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.5841
1 Сингапурский доллар 48.5105
10 Таджикских сомони 69.6380
1 Турецкая лира 12.5985
10000 Узбекских сумов 78.3563
10 Украинских гривен 24.3458
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.0671
10 Чешских крон 29.0775
10 Шведских крон 71.7823
1 Швейцарский франк 65.6096
10 Южноафриканских рэндов 48.8170
100 Японских иен 59.8811
"AK&M" от 06.02.2019