Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 7 февраля

Банк России установил на 7 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.8414

1 Азербайджанский манат 38.7083

100 Армянских драмов 13.4567

1 Белорусский рубль 30.4021

1 Болгарский лев 38.2461

1 Бразильский реал 17.8938

100 Венгерских форинтов 23.4816

1000 Вон Республики Корея 58.6510

10 Гонконгских долларов 83.7044

1 Датская крона 10.0199

1 Доллар США 65.6686

1 Евро 74.7703

100 Индийских рупий 91.6436

100 Казахстанских тенге 17.4058

1 Канадский доллар 49.7904

100 Киргизских сомов 94.1081

10 Китайских юаней 97.3618

10 Молдавских леев 38.3915

1 Новый туркменский манат 18.7893

10 Норвежских крон 77.2127

1 Польский злотый 17.4345

1 Румынский лей 15.7725

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.5841

1 Сингапурский доллар 48.5105

10 Таджикских сомони 69.6380

1 Турецкая лира 12.5985

10000 Узбекских сумов 78.3563

10 Украинских гривен 24.3458

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.0671

10 Чешских крон 29.0775

10 Шведских крон 71.7823

1 Швейцарский франк 65.6096

10 Южноафриканских рэндов 48.8170

100 Японских иен 59.8811

"AK&M" от 06.02.2019