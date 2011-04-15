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06/02/2019
12:26

На маршрутах МЦД улучшат качество мобильной связи

Операторы мобильной связи улучшат качество услуг на первых двух маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) "Одинцово - Лобня" и "Нахабино - Подольск". Об этом сообщил столичный Стройкомплекс.

Качественная и стабильная связь на маршрутах диаметров необходима и для работы современных мультимедийных сервисов, которые будут установлены в поездах и на платформах МЦД.

Это информационные экраны и табло в поезде "Иволга", где будет транслироваться информация о маршруте, прогноз погоды, а также оперативная информация о работе общественного транспорта, электронные табло и колонны экстренной связи на станциях МЦД.

Работа по улучшению качества мобильной связи проводилась перед запуском Московского центрального кольца (МЦК) и открытием новых станций метро.

"Московские центральные диаметры, по сути, новое наземное метро. Это будет комфортный транспорт со всем набором сервисов, который есть, например, на МЦК. У пассажиров должна быть возможность в дороге работать, общаться с друзьями или слушать музыку - поэтому поезда МЦД будут оборудованы точками доступа для бесплатного Wi-Fi, а благодаря работе мобильных операторов пассажиры будут со связью на всем протяжении маршрута", - пояснили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Для улучшения качества сигнала операторы оптимизируют сеть, модернизируют базовые станции и установят новые.

Напомним "МЦД-1" и "МЦД-2" запустят в конце 2019 - начале 2020 года. По ним будут ходить новые поезда городского типа "Иволга". График работы МЦД будет как в метро - с 05:30 до 01:00.

Для интеграции диаметров с остальным городским транспортом разработана билетная система. Проезд можно будет оплатить по карте "Тройка".

На МЦД-1 появится 12 остановок, с которых можно пересесть на 12 станций метро, две станции МЦК и шесть направлений железной дороги.

На маршруте МЦД-2 от Нахабино до Подольска организуют 15 пересадок на метро, шесть на радиальные направления и две на МЦК.

Центральные диаметры свяжут направления Московской железной дороги, ветки метро и Московское центральное кольцо. Пассажиры, в том числе из подмосковных городов, смогут пересечь столицу за 40 минут.

"AK&M" от 06.02.2019
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