Автомобильный мост через Карамышевское спрямление Москвы-реки возведут до конца года, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Уже готовы опоры на обеих сторонах реки, продолжается строительство пролёта через сам канал имени Москвы", - сказал А.Бочкарев.



По его словам, длина моста - 600 м. На нём будет по три полосы для движения в каждом направлении.



"Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин - это последний участок строительства Северо-Западной хорды. С вводом моста завершится весь проект скоростной магистрали, длина которой достигнет 83 км", - добавил руководитель Департамента.



Напомним, Северо-Западная хорда - новая магистраль, которая свяжет четыре округа столицы: Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный. Она пройдёт от Сколковского до Ярославского шоссе.



"AK&M" от 06.02.2019