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06/02/2019
12:53

Автомобильный мост через Карамышевское спрямление Москвы-реки возведут до конца года

Автомобильный мост через Карамышевское спрямление Москвы-реки возведут до конца года, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Уже готовы опоры на обеих сторонах реки, продолжается строительство пролёта через сам канал имени Москвы", - сказал А.Бочкарев.

По его словам, длина моста - 600 м. На нём будет по три полосы для движения в каждом направлении.

"Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин - это последний участок строительства Северо-Западной хорды. С вводом моста завершится весь проект скоростной магистрали, длина которой достигнет 83 км", - добавил руководитель Департамента.

Напомним, Северо-Западная хорда - новая магистраль, которая свяжет четыре округа столицы: Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный. Она пройдёт от Сколковского до Ярославского шоссе.

"AK&M" от 06.02.2019
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