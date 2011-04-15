Газпром и Inter State Gas Systems подписали меморандум о взаимопонимании

Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов и Управляющий директор Inter State Gas Systems (Private) Ltd. Мобин Саулат подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом говорится в сообщении сторон.



Документ заключен в развитие меморандума, подписанного Министерством энергетики РФ и Министерством энергетики Исламской Республики Пакистан в сентябре 2018 года, и предусматривает совместную разработку технико-экономического обоснования поставок газа с Ближнего Востока в страны региона Южной Азии.



Inter State Gas Systems (Private) Ltd. - дочерняя компания Government Holdings Private Limited (GHPL), работает под эгидой нефтяного подразделения Министерства энергетики Правительства Пакистана и занимается реализацией стратегических инфраструктурных проектов в газовой отрасли.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



"AK&M" от 06.02.2019