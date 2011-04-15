Государство расширит меры поддержки молочной отрасли в 2019 году, Д.Патрушев

Государство расширит меры поддержки молочной отрасли в 2019 году. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, выступая с докладом на X съезде Национального союза производителей молока, говорится в сообщении Минсельхоза.



Он также рассказал об итогах производства молочной продукции в 2018 году, экспортном потенциале отрасли и прогнозах по ее дальнейшему развитию.



По словам главы Минсельхоза, развитие молочной отрасли является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере АПК. В 2018 году производство молока во всех хозяйствах всех категорий увеличилось на 1.5% по сравнению с уровнем 2017 года и составило 30.6 млн т. Согласно прогнозу, в 2019 году показатель вырастет ещё на полмиллиона тонн (2.8%) и достигнет 31.1 млн т.



Позитивной динамике способствует активная поддержка отрасли со стороны государства: это субсидии по инвестиционным и краткосрочным кредитам, субсидии, направленные на возмещение части затрат на строительство молочных ферм, на повышение продуктивности молочного скотоводства. Также поддержка оказывается малым формам хозяйствования и начинающим фермерам - в прошлом году гранты получили свыше 3 тыс. хозяйств, порядка 60% которых специализируются на молочном скотоводстве. "Таким образом, государством в 2018 году выделено более 28.3 млрд руб. на развитие молочной отрасли. Все эти виды господдержки сохранят свое действие и в 2019 году. Более того, мы расширяем перечень этих направлений. Так, впервые мы начинаем оказывать поддержку производителям на строительство мощностей по производству сухих молочных продуктов для детского питания и компонентов для них", - подчеркнул Д.Патрушев.



Подобные меры помогут увеличить производство молока в стране, а также снизить импорт молочной продукции в Россию. Вместе с тем актуальной остается задача по наращиванию экспорта. В 2018 году поставки молока за рубеж снизились на 12%, составив $243.5 млн. В этой связи министр призвал руководство Минсельхоза и участников съезда проанализировать причины сложившейся ситуации, чтобы избежать ее повторения в будущем. Он выразил уверенность в том, что в перспективе до 2025 года молочный экспорт может вырасти до $1 млрд.



Одним из возможных решений этого вопроса может стать выход на новые рынки сбыта. Сегодня в основном Россия поставляет свою продукцию в страны ЕАЭС и СНГ. При этом, по мнению главы Минсельхоза, следует расширять географию экспорта, в частности в сторону Китая и стран Юго-Восточной Азии. Работа в этом направлении уже ведётся. Так, в конце прошлого года Китай разрешил поставлять молочную продукцию 10 отечественным компаниям, а 4 февраля на согласование китайской стороне был направлен список из еще 23 российских производителей. В этой связи, по словам Дмитрия Патрушева, уже до конца первого полугодия 2019 года Россия может начать поставки отечественной молочной продукции в КНР.



"AK&M" от 06.02.2019