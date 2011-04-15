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06/02/2019
14:45

Внешнеторговый оборот России в январе-декабре вырос на 17.6% до $692.6 млрд

Внешнеторговый оборот России по данным таможенной статистики в январе-декабре 2018 года вырос на 17.6% до $692.6 млрд по сравнению с январём-декабрём 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба ФТС,

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере $211.6 млрд, что на $80.6 млрд больше, чем в январе-декабре 2017 года.

Экспорт России в январе-декабре 2018 года составил $452.1 млрд и по сравнению с январём-декабрём 2017 года увеличился на 25.6%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87.9% общего объёма экспорта, на страны СНГ - 12.1%.

Импорт России в январе-декабре 2018 года составил $240.5 млрд и по сравнению с январём-декабрём 2017 года увеличился на 5.1%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89% общего объёма импорта, на страны СНГ - 11%.

"AK&M" от 06.02.2019
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