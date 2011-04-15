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06/02/2019
16:11

ЦБ совершенствует требования к инвестированию средств пенсионных накоплений НПФ

Банк России утвердил изменения в Положение Банка России N 580-П, направленные на повышение эффективности инвестиционной деятельности и расширение инвестиционных возможностей негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Так, уточняются критерии, при соблюдении которых НПФ разрешается приобретать акции российских компаний в ходе их первичного публичного предложения инвесторам. В частности, совокупная стоимость акций, впервые предлагаемых к публичному приобретению, должна быть не менее 50 млрд руб., при этом НПФ может приобрести не более 5% от общего числа таких акций. Кроме того, эмитенту акций должен быть присвоен определённый уровень рейтинга.

Дополнительно документ разрешает НПФ инвестировать в концессионные облигации без кредитного рейтинга при условии, что третьей стороной концессионного соглашения является субъект РФ.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 06.02.2019

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