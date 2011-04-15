ЦБ совершенствует требования к инвестированию средств пенсионных накоплений НПФ

Банк России утвердил изменения в Положение Банка России N 580-П, направленные на повышение эффективности инвестиционной деятельности и расширение инвестиционных возможностей негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Так, уточняются критерии, при соблюдении которых НПФ разрешается приобретать акции российских компаний в ходе их первичного публичного предложения инвесторам. В частности, совокупная стоимость акций, впервые предлагаемых к публичному приобретению, должна быть не менее 50 млрд руб., при этом НПФ может приобрести не более 5% от общего числа таких акций. Кроме того, эмитенту акций должен быть присвоен определённый уровень рейтинга.



Дополнительно документ разрешает НПФ инвестировать в концессионные облигации без кредитного рейтинга при условии, что третьей стороной концессионного соглашения является субъект РФ.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 06.02.2019