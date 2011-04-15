Еврокомиссия заблокировала слияние железнодорожного бизнеса Siemens и Alstom. Об этом пишет газета "Ведомости".



Такое решение ожидалось после того, как на прошлой неделе еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер порекомендовала наложить вето на эту сделку. Компании пытались удовлетворить претензии антимонопольного органа ЕС, но предлагаемые ими уступки не удовлетворили Брюссель. В заявлении М.Вестагер отметила, что в результате сделки цены на железнодорожные билеты для европейских потребителей могут вырасти.



Siemens и Alstom объявили о сделке в сентябре 2017 года, и ее одобрили регуляторы Франции и Германии. Париж и Берлин хотели создать более крупного европейского производителя поездов, способного конкурировать с крупнейшей компанией в этом секторе - китайской CRRC, пользующейся поддержкой государства.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"