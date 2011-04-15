ЦБ объявил учётную цену золота на 7 февраля - 2772.87 руб./г против 2770.04 руб./г на 6 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 7 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2772.87 руб./грамм
Серебро: - 33.50 руб./грамм
Платина: - 1720.70 руб./грамм
Палладий: - 2905.14 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
31.01 01.02 02.02 05.02 06.02
Золото 2790.18 2778.97 2788.13 2764.42 2770.04
Серебро 33.69 33.44 33.93 33.76 33.19
Платина 1734.10 1718.86 1735.26 1726.97 1728.64
Палладий 2856.16 2874.57 2866.76 2857.20 2890.20