Отель на Тверской нашёл покупателя

Компания IHI Plc, владеющая компанией Corinthia Hotels Group, приобрела миноритарную долю в совместном предприятии, созданном для покупки объекта на Тверской улице, дом 10, пишут "Ведомости".



По этому адресу расположена гостиница "Люксъ" (бывшая "Центральная"), реконструкцией которой до последнего времени занималась группа "Сафмар" семьи Михаила Гуцериева.



Владельцем гостиницы является компания "Люксъ отель". 31 января, согласно ЕГРЮЛу, 73.5% ее долей перешли кипрской компании Lizar Holdings.



Corinthia Hotels Group была основана в 1962 г. на Мальте. Сейчас компания управляет люксовыми отелями в Лондоне, Будапеште, Лиссабоне, Праге, Хартуме, Триполи и на Мальте.





AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 06.02.2019