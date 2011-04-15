РЕСО хочет купить Медстрах

Страховая группа РЕСО в лице входящего в группу банка "РЕСО кредит" подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) о покупке ООО "Медстрах". Об этом пишет газета "Ведомости".



Сумма сделки не раскрывается.

СПАО "РЕСО-Гарантия - универсальная страховая компания, созданная в 1991 году. Компания имеет лицензию на более 100 видов страховых услуг и перестраховочную деятельность.





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