РЕСО хочет купить Медстрах

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Страховая группа РЕСО в лице входящего в группу банка "РЕСО кредит" подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) о покупке ООО "Медстрах". Об этом пишет газета "Ведомости".
Сумма сделки не раскрывается.
СПАО "РЕСО-Гарантия - универсальная страховая компания, созданная в 1991 году. Компания имеет лицензию на более 100 видов страховых услуг и перестраховочную деятельность.
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