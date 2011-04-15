В Москве и области стало больше новых денег, ЦБ

Банкноты номиналом 200 рублей и 2000 рублей, введённые в обращение в октябре 2017 года, получают все большее распространение в Московском регионе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Банка России по ЦФО.



Доля двухсотрублевых банкнот в общем объёме выданных из касс подразделений ГУ Банка России по ЦФО пачек банкнот в 2018 году составила 4.8%, двухтысячных банкнот - 6.4%. В то же время в 2018 году естественным образом сократилась доля банкнот соседних номиналов: 5000-рублевых (с 21.7% до 14.9%) и 100-рублевых (с 28.6% до 21.9%) банкнот.



Традиционно большим спросом в Московском регионе пользуются банкноты номиналом 1000 рублей - 31.4% от общего объёма банкнот, выданных из касс подразделений ГУ Банка России по ЦФО кредитным организациям. За ними следуют банкноты номиналом 100 рублей - 21.9% и банкноты номиналом 5000 рублей - 14.9%.





"AK&M" от 06.02.2019