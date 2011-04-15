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06/02/2019
18:27

Власти находятся в контакте с участниками строительного рынка, В.Путин

Власти находятся в контакте с участниками строительного рынка, заявил президент России Владимир Путин, говорится в материалах Стройкомплеса.

"Мы знаем, что у нас задача - строить 120 млн "квадратов" жилья, с одной стороны, а с другой стороны - нужно сделать этот рынок прозрачным, современным, надёжным, необременительным для граждан. Это непростая задача", - сказал президент.

В.Путин отметил, что необходимо вводить современные способы финансирования через банки, хотя, возможно, не все банки готовы к объёмам работы, которые запланированы.

"Двигаться будем в направлении более цивилизованной ситуации на этом рынке. Мы с коллегами, которые стройкой занимаются, в контакте, будем вместе с ними работать, также как и с банковским сообществом", - добавил глава государства.



"AK&M" от 06.02.2019
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